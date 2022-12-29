Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da seçmenin yarısı kayıp

Lefkoşa belediye sınırlarında 41 bin 383 seçmenden, 21 bin 898’i oy kullandı.
Sandığa gidenlerin oranı yüzde 52.
Mağusa belediye sınırlarında ise seçmenin yüzde 55’i sandığa gitti. 11 bin 718 seçmenin kaydı var ancak kendisi yok.
Ancak bir önceki yerel seçimlere kıyasla, Lefkoşa, Girne ve Mağusa ilçelerinde seçime katılım oranları arttı.
Mesarya’da ise her 100 seçmenden 80’i sandığa gidiyor; Girne, Lefkoşa, Mağusa özelinde ise 50’si.
|BELEDİYE
|Kayıtlı Seçmen
|Oy Kullanan Seçmen
|Seçime
Katılım Oranı
|1
|Geçitkale Serdarlı
|5,287
|4,300
|% 81.33
|2
|Değirmenlik Akıncılar
|9,640
|7,794
|% 80.85
|3
|Beyarmudu
|3,964
|3,205
|% 80.85
|4
|Tatlısu
|1,123
|902
|% 80.32
|5
|Mesarya
|8,236
|6,309
|% 76.60
|6
|Lefke
|7,021
|5,371
|% 76.50
|7
|Yeni Boğaziçi
|6,504
|4,856
|% 74.66
|8
|Mehmetçik Büyükk.
|4,771
|3,497
|% 73.30
|9
|Çatalköy Esentepe
|6,391
|4,606
|% 72.07
|10
|Erenköy Karpaz
|7,474
|5,383
|% 72.02
|11
|Dikmen
|7,407
|5,201
|% 70.22
|12
|Güzelyurt
|15,125
|10,443
|% 69.04
|13
|Gönyeli Alayköy
|15,841
|10,930
|% 69.00
|14
|Lapta Alsancak Çmbl
|12,991
|8,963
|% 68.99
|15
|İskele
|8,630
|5,939
|% 68.82
|16
|Mağusa
|26,572
|14,854
|% 55.90
|17
|Lefkoşa
|41,383
|21,898
|% 52.92
|18
|Girne
|19,476
|9,877
|% 50.71