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Girne Kale arkasında duvar göçtü

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Girne Kale arkasındaki Hürdeniz Restoranı’nın olduğu bölgede taştan duvar çöktü, yaralanan olmadı

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Girne Kale arkasında duvar göçtü
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Girne Baldöken Mezarlığı’nın kuzey kısmındaki taştan duvar çöktü.
Girne Kale arkasındaki Hürdeniz Restoranı’nın olduğu bölgede meydana gelen göçükte yaralanan olmadı.



Bölgede daha önce Yüzyılın Projesi adı altında yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılması için çalışma başlatılmış ancak müteahhit firma ile belediye mahkemelik olmuştu.
Bölgede yarım kalan çalışmalar nedeniyle meydana gelen göçüğün önlenmesi için mahkemenin ara emrini kaldırdığı ve çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
 
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