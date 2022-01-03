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Girne'de doğa katliamı

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Girne'de İlim Üniversitesi'nin inşaat faaliyetleri sırasında 345 adet ağacı iş makineleriyle söktürdüğü iddia edildi

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Girne'de doğa katliamı
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Girne'de Barış Plajı karşısındaki arazide İlim Üniversitesi'nin inşaat faaliyetleri sırasında 325 çam ağacı ve 20 zeytin ağacı iş makineleriyle söktürdüğü iddia edildi.

Yapılan doğa katliamı büyük tepki çekti. Bio-Der eski Başkanı Hasan Sarpten, “Orman Yasası uyarınca 10 asgari ücret cezası olan bu işlem sonrası üniversite yetkilileri ve Orman Dairesi ne yapacak?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından fotoğraflarla paylaşım yapan Hasan Sarpten şöyle dedi:

“Girne'de Barış Plajı karşısındaki arazide İlim Üniversitesi'nin inşaat faaliyetleri sırasında 325 çam ağacı ve 20 zeytin ağacı iş makineleriyle sökülerek katledildi. Orman Dairesi'nden hiçbir izin alınmadan yapılan bu doğa katliamı bir kez daha inşaat uğruna ne kadar acımasızca doğayı yok edebileceğimizi gözler önüne serdi.


Orman Yasası uyarınca 10 asgari ücret cezası olan bu işlem sonrası üniversite yetkilileri ve Orman Dairesi ne yapacak? Para cezası ödenir, bir yerlere yeni fidanlar dikilir ve bu kokuşmuş düzen içinde unutulur gider. Sonra biz, her yağmur yağdığında sel olmasın diye dua eder, yazın binalar arasında hiç esmiyor diye öfkelenmeye devam ederiz olur biter!”
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