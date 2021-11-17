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Girne bölgesinde uzun süreli elektrik kesintisi yapılacak

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Girne bölgesinde uzun süreli elektrik kesintisi yapılacak
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Girne ilçesinde bazı bölgelere yarın dönüşümlü olarak elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, dönüşümlü olarak 09.00-16.00 saatleri arasındaki elektrik kesintisinden şu bölgeler etkilenecek:

Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy.

Alçak gerilim hattında yarın yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00-1500 saatleri arasında Çamlıbel tümen lojmanları, askeri kantin bölgesi, Papatya Sokak, Sardunya Sokak, Söğüt Sokak, İlkokul bölgesi, Uluçam Sokak ve bölgesine elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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