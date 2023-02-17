Girne Belediyesi’nde depremden kaynaklı göç ve yapı denetimi konuları görüşüldü

Girne Belediyesi Başkanı Şenkul “Geçici bir göç kaçınılmazdır… Bu süreçte Girne Belediyesi olarak gerekli tüm desteği sağlamak için elden gelen tüm çaba gösterilecek”

Girne Belediyesi Meclis toplantısında deprem, depremden kaynaklı göç ve yapı denetimi konuları ele aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis toplantısında, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve sonrasında Girne’de nasıl bir yol izleneceği konularında açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketi sonrasında Girne’de yaşanan toplu göç konusu ve bölgedeki binaların denetimi konularında izlenecek yol haritaları hakkında bilgi veren Şenkul, bu bağlamda Belediye Meclisi’ni bilgilendirdi.

Şenkul: “Türkiye kalıcı bir göçe sıcak bakmıyor”

Şenkul, yetkililerle yapılan temaslar çerçevesinde, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkede kalıcı bir toplu göç konusuna sıcak bakmadığı yönünde izlenimler elde ettiklerinin” ifade etti. Deprem bölgelerinde ciddi bir nüfusun evsiz kaldığını ve bu nüfusun geçici süre ile gerek ülkeye gerekse Türkiye’nin çeşitli bölgelerine göç ettiğine işaret eden Şenkul, “Türkiye merkezi hükümetinin bölgede nüfus kaybetmek istemediğini, kaybedilecek nüfusun belirli bir süre sonra geri getirilmesinin oldukça zor olduğunun bilincinde olunduğunu” söyledi.

Şenkul, Türkiye merkezi hükümetinin depremzedelere yapılacak olan yardımlarının, “kendi ilini terk etmeme” ön şartı koyarak organize edeceği yönünde bilgi sahibi olduklarını aktardı.

“Geçici bir göç kaçınılmazdır”

Şenkul, Girne’de depremden etkilenen bölgelerde akrabaları bulunan yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığını belirterek, geçici bir göçün kaçınılmaz olduğunu ve bu süreçte Girne Belediyesi olarak hazır olunmasının hayati olduğunu belirtti. Şenkul, “Gerekli tüm desteğin sağlamak adına elden gelen tüm çabanın gösterileceğini” söyledi.

Şenkul, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi ve Girne Bölge Muhtarlarının koordine bir şekilde çalışmaları adına toplantı yapıldığı ve yardım planının organize bir şekilde devam edeceği yönünde bilgi verdi. 4–18 yaş aralığındaki depremzede çocuklara etüt sağlanması adına gönüllü öğretmenlerin olduğunu belirten Şenkul, çocukların zamanlarını doğru kullanmaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Şenkul, depremden etkilenen ailelere psikolojik yardım konusunda da ayrı bir yapının oluşturulduğunu, bu konuda da destek vermeye hazır merkezlerin bulunduğunu kaydetti.

“Her zaman depreme hazırlıklı ancak panikten uzak…”

“Girne’nin Kıbrıs’ın deprem risk haritasında son sıralarda yer aldığını” hatırlatan Şenkul, bölgenin büyük bir risk taşımadığına dikkat çekti ancak bölgede hiçbir zaman deprem olmayacakmış gibi yaşanılamayacağı gerçeğini de kabul etmek gerektiğini söyledi. Şenkul, “Her zaman depreme hazırlıklı ancak panikten uzak bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor” dedi.

Girne Belediyesi olarak yapı denetimi konusunda da önemli adımlar atılacağını yineleyen Şenkul, bu bağlamda yapılacak olan her ihbarın değerli olduğunu hatırlattı. Girne bölgesinde bulunan binaların, benzeri depremlere dayanabilecek binalar olduğu görüşünü paylaşan Şenkul, “Özellikle 2000 sonrası yapılan binaların sağlamlık açısından bir sorun teşkil etmeyeceğine olan inancını” yineledi.

“İlk etapta bina dayanıklılığı denetimi”

Ortalama bir bina ömrünün yaklaşık 75 yıl olduğuna dikkat çeken Şenkul, özellikle yaşı büyük binalar konusunda ciddi bir denetimin gerekli olduğunu ve ilk olarak bu yönde adım atma hazırlığında olduklarını dile getirdi.

Bölgede sorunlu binalarla ilgili duyumların gelemeye başladığını açıklayan Şenkul, bu noktada ilk etapta bir belediye kontrolörü ve iki gönüllü emekli mühendisin ön tespit çalışmalarına başlayacağını belirtti. Şenkul, öncelikli olarak bina dayanıklılığının ele alınacağını kaydetti.

Gelecek hafta Girne Üniversiteleri ile bir toplantı yapılacağını ve devamında iş birliği protokolü hazırlığına gidileceğini belirten Şenkul, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası’nın da bu çalışmanın bir parçası olacağını kaydetti.

“Bir binanın yıkılması gerekiyorsa yıkılacak… içinde yaşayanlar candır…”

Bölgedeki binalar konusunda paniğe gerek olmadığını ifade eden Şenkul, bilim çerçevesinde gereken tüm adımların atılacağını yineledi. Yaşadığı bina ile ilgili temel kriterleri içeren sorunu olduğunu düşünenlerin Girne Belediyesi İmar Bölümü’ne başvuruda bulunabileceğini belirten Şenkul, ilk etapta bu kriterleri; temeli su çeken veya bodrumunda su toplanmış binalar, kolon demirlerinin açığa çıktığı ve paslandığı gözle görülen binalar, yaşlı binalar ve bina pozisyonunda bozukluk olarak nitelendirdi.

Girne’nin zemin ve yapı kalitesi anlamında “iyi bir notu” olduğunu belirten Şenkul, yapısal değişikliğin zaruri olduğu noktada yapılması gereken her şeyin yapılacağını söyledi. Şenkul, “Bir binanın yıkılması gerekiyorsa yıkılacak… İçinde yaşayanlar candır…” ifadelerini kullandı.

