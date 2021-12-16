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Girne Belediyesi: Yılbaşı süslemeleriyle ilgili iddialar gerçek dışı

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Girne Belediyesi: Yılbaşı süslemeleriyle ilgili iddialar gerçek dışı
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Girne Belediyesi, Girne’de yılbaşı süslemeleriyle ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. 

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada yılbaşı süslemeleri ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve Girne Belediyesi’nin hedef gösterildiği fotoğrafın, internette dolaşan İtalya’da çekilmiş bir fotoğraf olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, paylaşılan fotoğrafın Girne’de çekilmediği halde kamuoyunu yanıltarak, Girne Belediyesi Yönetimi, Girne Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri yanında Girne Belediyesi personelinin de hedef gösterildiğine dikkat çekildi.  

Açıklamada, “Bilerek ve isteyerek gerçeği yansıtmayan fotoğrafla halkı yanıltan kişi ve habercilerin iyi niyet taşımadığı, paylaşılan fotoğraf altındaki üslubun da etik bir anlayıştan yoksun olduğu ifade edilerek, “Sadece bir dakikalık bir teyit mekanizması kullanılsaydı kimse bu tuzağa düşmezdi” ifadelerine yer verildi. 

GİRNE BELEDİYESİ TASARRUF ÖNLEMLERİ UYGULUYOR 

Ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere, bu zor günlerde, asılsız paylaşımlarla kişi ve kurumları hedef alan, yıpratmaya çalışan ve toplumda infial yaratılmasına neden olan bu kişilerle ilgili yasal hakkın saklı olduğu belirtilen açıklamada, Girne Belediyesi’nin yılbaşı süslemeleri için bu yıl ekonomik sıkıntılar nedeniyle bütçe ayırmadığı, kentin belirli noktalarında gerçekleştirilen süslemelerde ise geçtiğimiz yıllarda kullanılan malzemelerin kullanıldı kaydedildi. 

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