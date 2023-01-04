Girne Belediyesi Meclis Toplantısı canlı yayınlandı

Girne Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı canlı yayımlandı.

Önceki gün yaklaşık bir buçuk saat süren Belediye Meclisi toplantısında, oybirliği ile Haşim Yücel Asbaşkan, Hüseyin Çakır Asbaşkan Yardımcısı görevlerine seçildi.

Belediye'den yapılan açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un seçim döneminde başkan seçildiği takdirde meclis toplantılarının canlı olarak yayınlanacağı sözü verdiği hatırlatıldı.

