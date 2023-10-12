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Girne Belediyesi Kanalizasyon Birimi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı

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Girne Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Girne Bölge Amirliği ekipleri tarafından verilen eğitime katıldı.

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Girne Belediyesi Kanalizasyon Birimi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı
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Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kanalizasyon biriminin katıldığı eğitimde, Girne Belediyesi tarafından alınan kapalı devre solunum setleri, zehirli gaz ölçüm detektörleri gibi ekipmanların sağlıklı ve doğru kullanımı üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimde. kapalı alanlarda yapılan çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek muhtemel riskleri minimum düzeye indirme konusu ele alındı.
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