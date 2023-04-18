Girne Belediyesi ile Veterinerler Birliği arasında protokolü imzalandı

-Sokak hayvanları için koşullar iyileştiriliyor

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında “Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezindeki Köpekleri Kısırlaştırma Projesi” kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda imzalanan protokole, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği adına Birlik Başkanı Veteriner Hekim Mustafa Erk, Girne Belediyesi adına ise Başkan Murat Şenkul imza attı.

Girne Belediyesi sınırları dahilinde insan, havyan ve çevre sağlığına devamlı suretle zarar verir nitelikte sokaklarda yaşam mücadelesi veren köpeklerin sayısında günden güne yaşanan artış neticesinde hayvan sağlık ve refahının tehlike altında olduğuna atıfta bulunulan protokol, köpeklerin daha iyi koşullarda yaşayabilmelerinin sağlanması amacıyla atılacak adımları kapsıyor.

-Protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler

Protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler şu şekilde özetlendi:

“Başıboş köpeklerin çoğalmasını engellemek amacıyla öncelikle kısırlaştırılmaları;

Kısırlaştırılan hayvanların, ameliyatları sonrası bir haftalık bakım ve kontrolleri sonrasında uygun koşullara haiz bir yerde barınmalarının sağlanması;

Kısırlaştırılan her köpeğin, mikroçip takılarak Veteriner Dairesi’ne kaydının yapılmasının sağlanması;

Kısırlaştırılan ve bir haftalık bireysel tıbbi bakım ve kontrolü yapılan köpeklerin, sahiplendirilene kadar uygun şartlarda Girne Belediyesi Hayvan Barınağında barındırılması;

Kısırlaştırılan köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışma ve kampanya başlatılması;

Evcil hayvanların sokağa terk edilmesini önlemek amacıyla yazılı, görsel ve sanal medyada bilgilendirmeler ve haberler yapılması;”

-"Sokak hayvanları için koşuyoruz"

Öte yandan, "Sevimli dostlar yararına bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’ten elde edilmesi öngörülen yaklaşık bir buçuk milyon Türk Liralık katkı ile de sevimli dostlar için pet otelden başlayarak, tüm hayvan sever derneklerin Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’nın çevresinde birleşmesine olanak sağlayacak bir proje hedefleniyor" denilen açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Maratonun tüm geliri "sevimli dostların" daha iyi koşullarda yaşayabilmesi adına toplanacak.

