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Girne Belediyesi, Asya Kaplan Sivrisineğiyle mücadeleye devam ediyor

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Girne Belediyesi, Asya Kaplan Sivrisineği ile ilgili ilaçlamaların devam ettiğini bildirerek vatandaşlara uyarıda bulundu

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Girne Belediyesi, Asya Kaplan Sivrisineğiyle mücadeleye devam ediyor
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Girne Belediyesi, Asya Kaplan Sivrisineği ile ilgili ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, vatandaşların alması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi tarafından yapılan açıklamada, program dahilinde devam eden ilaçlamaya ek olarak, halka da mücadelede entegre bir görev düştüğü belirtildi.
Açıklamada, Zika Virüsü, Dang Humması, Chikungunya, Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların taşınmasına neden olabilen Asya Kaplan Sivrisineğine karşı tüm uygulamaların çevre dostu bir yöntem ile yapıldığı belirtildi.
Asya Kaplan Sivrisineğinin; eski otomobil lastikleri, saksı altları, küçük kovalarda, lengerlerde birikinti kalan noktalarda, süs havuzlarında, mezarlık çiçekliği gibi ufak tefek pek çok kapta üreyebileceğini belirtilen açıklamada, bu tip yüz binlerce kaynağın bulunabileceği, bunları tek tek tespit ederek uygulama yapmanın neredeyse imkansız olduğu, bu nedenle kent sakinlerinin de çözüm sağlamada önemli bir rolü olduğunu dile getirildi.
Açıklamada, halka, bahçelerde bulunan ve içerisinde su biriken kapların, saksı altlıklarının, lengerlerin, kullanılmayan araba lastiklerinin içerisindeki suları boşaltmaları, sokak hayvanları için kaplara koyulan suları en geç üç gün içinde yenilemeleri, süs havuzları içerisindeki suyu sık sık değiştirmeleri veya larvalarla beslenen balıklar kullanmaları çağrısında bulunuldu.
Belediyeden yapılan açıklamada, kullanılmayan yüzme havuzlarını boşaltılması, kırık rögar kapaklarının yenilenmesi, açık depoların kapatılması, çürük depoların yenilenmesi de tavsiye edildi.
 
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