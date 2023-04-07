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Girne  –  Alsancak 2’nci etap yol yapım çalışmasında sona doğru ilerleniyor

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Girne  –  Alsancak 2’nci etap yol yapım çalışmasında sona doğru ilerleniyor
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Karayolları Dairesi, Girne  –  Alsancak 2’nci etap yol yapım ihalesi kapsamında asfalt kaplama işlerinin tamamlandığını, yol güzergâhında trafik levhalarının montaj faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.
Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücüler, kendi ve çalışma ekiplerinin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıldı.
 
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