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GİKAD’dan Dayanışma Platformu’na 300 bin TL bağış

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GİKAD’dan Dayanışma Platformu’na 300 bin TL bağış
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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na 300 bin TL bağışta bulundu.
Platformdan yapılan açıklamaya göre, GİKAD heyeti, bağış çekini Platform Koordinatörü Erçin Tekakpınar’a takdim etti.
Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’ndan 25 bin TL bağış
Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı da, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na 25 bin TL bağışta bulundu.
Vakıf Başkanı Ezcan Özsoy ve heyeti, bağış çekini, Platform Koordinatörü Erçin Tekakpınar’a verdi.
 
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