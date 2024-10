GİAD: “Meclis Başkanı seçim süreci kriz halini almıştır”

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), Meclis Başkanı seçim sürecinin, “demokratik ve etik değerlerin ağır şekilde zedelendiği bir kriz halini” aldığını kaydetti. Dernek, Meclis'in güvenilirliğini yitirdiğini, yaşananların kötü örnek olduğunu, etik ve saygınlık değerlerine sahip çıkan bir yönetim anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Dernekten yapılan açıklamada, “on tur yapılan Meclis Başkanı seçimlerinin dokuzunda aday olan mevcut Meclis Başkanının, 23 kabul ve 25 ret oyuna rağmen kendini başkan ilan ederek, sadece Meclis iradesini değil, demokratik ilkeleri ve toplumun güvenini de hiçe saydığı” savunuldu.

“Bu durum, ülkemizin temel değerleri olan şeffaflık ve adalet ilkelerine büyük bir darbe indirmiştir” denilen açıklamada, “Yüce Meclis” ifadesini kullanan kişilerin, bu değerleri “ayaklar altına aldığı” öne sürüldü.

Yaşananların ve Meclis Başkanı'nın eleştirildiği açıklamada, “Meclis Başkanı, toplumun en üst düzeyde temsil edildiği makamın başıdır. Bu nedenle, bu makam sadece bir siyasi pozisyon değil, aynı zamanda halkın güvenini kazanmış bir itibar ve saygınlık sembolü olmalıdır. Ancak bu süreçte yaşananlar, makamın yüceliğine ve Meclis'in halk nezdindeki güvenilirliğine ciddi zarar vermiştir” denildi.





-"Kötü örnek"

Genç İş İnsanları Derneği şöyle devam etti:

“Şeffaflık, adalet ve etik değerlere dayalı bir yönetim anlayışını savunuyoruz. Siyasi makamların, kişisel çıkarlar yerine toplumsal fayda ve kamu yararı gözetilerek yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreç, genç iş insanlarına ve geleceğin liderlerine kötü bir örnek teşkil etmekte, toplumun genelinde güven kaybına yol açmaktadır. GİAD olarak, her fırsatta vurguladığımız girişimcilik, liderlik ve toplumsal sorumluluk anlayışının temeli olan etik değerler, sadece iş dünyasında değil, her alanda geçerli olmalıdır. Genç iş insanları olarak, bizler bu tür etik dışı tutumların karşısında durmak ve toplumumuzun gelişimi için adaletli bir yönetimi savunmak zorundayız.

Mevcut Meclis, bugünden itibaren güvenilirliğini yitirmiştir. Demokratik değerlerin korunması, Meclis'in işlevselliğinin devamı ve halkın taleplerinin öncelik kazanması adına, tüm siyasi aktörleri sorumluluk almaya ve halka güven ve umut verecek bir çözüm üretmeye davet ediyoruz. Toplum olarak, etik ve saygınlık değerlerine sahip çıkan bir yönetim anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Bunun gereği derhal yapılmalı ve halkın güveni yeniden kazanılmalıdır.

GİAD olarak, her zaman adaletin, şeffaflığın ve etik davranışların savunucusu olmaya devam edeceğiz.”