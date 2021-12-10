“Gezici’nin anketi fiyasko”

YDP Girne milletvekili adayı, deneyimli turizmci Ercan Turhan, Gezici Araştırma Şirketi’nin bugün açıkladığı ankete tepki gösterdi.
YDP oyununun %5 olarak gösterilmesini “fiyasko” olarak nitelendiren ve söz konusu anketin para karşılığı yaptırıldığını belirten Turhan, YDP’nin 23 Ocak seçimlerinde %20 bandında oy alacağını söyledi.
Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Sakın ola dostlarım para karşılığı yaptırılan anketlere itibar etmeyiniz
Son Gezici anketi tam bir fiyasko oranlar tamamen yanıltılmış
YDP oyunu %5 göstermiş bizim oralarda böyle saçmalayanlara ‘’sen ya hesap
kitap yapmasını bilmiyorsun ya da hiç dayak yememişşsin ‘’ derler
YDP 23 Ocak seçimlerinde %20 bandında oy alacaktır.”