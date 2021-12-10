“Gezici’nin anketi fiyasko”

YDP Girne milletvekili adayı, deneyimli turizmci Ercan Turhan, Gezici Araştırma Şirketi’nin bugün açıkladığı ankete tepki gösterdi.





YDP oyununun %5 olarak gösterilmesini “fiyasko” olarak nitelendiren ve söz konusu anketin para karşılığı yaptırıldığını belirten Turhan, YDP’nin 23 Ocak seçimlerinde %20 bandında oy alacağını söyledi.



Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



“Sakın ola dostlarım para karşılığı yaptırılan anketlere itibar etmeyiniz



Son Gezici anketi tam bir fiyasko oranlar tamamen yanıltılmış



YDP oyunu %5 göstermiş bizim oralarda böyle saçmalayanlara ‘’sen ya hesap

kitap yapmasını bilmiyorsun ya da hiç dayak yememişşsin ‘’ derler



YDP 23 Ocak seçimlerinde %20 bandında oy alacaktır.”



