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“Gezici’nin anketi fiyasko”

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YDP Girne milletvekili adayı, deneyimli turizmci Ercan Turhan, Gezici Araştırma Şirketi’nin bugün açıkladığı ankete tepki gösterdi.

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“Gezici’nin anketi fiyasko”
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YDP oyununun %5 olarak gösterilmesini “fiyasko” olarak nitelendiren ve söz konusu anketin para karşılığı yaptırıldığını belirten Turhan, YDP’nin 23 Ocak seçimlerinde %20 bandında oy alacağını söyledi.
 
Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
 
“Sakın ola dostlarım para karşılığı yaptırılan anketlere itibar etmeyiniz
 
Son Gezici anketi tam bir fiyasko oranlar tamamen yanıltılmış
 
YDP oyunu %5 göstermiş bizim oralarda böyle saçmalayanlara ‘’sen ya hesap
kitap yapmasını bilmiyorsun ya da hiç dayak yememişşsin ‘’ derler
 
YDP 23 Ocak seçimlerinde %20 bandında oy alacaktır.”
 
 
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