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Gezici yine sahnede

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Gezici Araştırma Şirketi, 23 Ocak seçimlerine yönelik yaptığı anketi bugün açıklayacak

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Gezici yine sahnede
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KKTC'de genel seçimler ile ilgili anket çalışmalarının yanı sıra Ulusal Birlik Partisi kurultayına yönelik olarak da anket çalışmaları yapıp bunların sonucunu kamuoyu ile paylaşan Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, 23 Ocak erken genel seçimlerine yönelik olarak da anket yaptığını açıkladı. 
Gezici, anketin sonuçlarını bugün saat 11.00’de Eziç Restaurnt’ta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak.
1 Kasım 2020 tarihinde sonuçları belli olan Ulusal Birlik Partisi kurultayında Faiz Sucuoğlu 2706, ikinci tura kaldığı rakibi Hasan  Taçoy ise 2102 oy almıştı.
Gezici bu kurultaya ilişkin olarak 28 Ekim tarihinde anket sonucunu açıklamıştı. O ankette Hasan Taçoy’un oyların yüzde 53.8’ini alarak seçimi ilk turdan kazanacağı tahmininde bulunan Gezici, Faiz Sucuoğlu’nun ise sadece yüzde 21.1 oy alacağı tahmininde bulunmuştu.
 
 
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