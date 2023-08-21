Gerilim, yerini sakinliğe bıraktı

Yiğitler köyünden Pile köyüne yapılan yol çalışmaları hafta sonunda düşük tempoda devam ederken, Barış Gücü askerleri, Kıbrıs Türk tarafının ön gördüğü Yeşil Hat üzerinden çalışmaları izledi

KKTC’nin yürüttüğü Pile-Yiğitler Yolu Projesi kapsamında, Yiğitler köyünden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne yol bakım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Yiğitler köyünden Pile köyüne uzanan yolda yapılan onarım ve genişletme çalışmaları, hafta sonu olması nedeniyle sabah düşük yoğunlukta başlayarak öğle saatlerinde son buldu.

Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nde işçiler, dün sabah saatlerinde başladıkları düşük yoğunluklu temel çalışmalarını öğle saatlerinde sonlandırdı.

Projeyi engellemek isteyen BM Barış Gücü askerlerinin cuma günü KKTC polisince Yeşil Hat'ta geri itilmesinin ardından önceki gün bölgeye gelen Barış Gücü askerleri, Kıbrıs Türk tarafının ön gördüğü Yeşil Hat üzerinden çalışmaları izlediler.

BM Barış Gücü personeli, KKTC tarafının öngördüğü Yeşil Hat üzerindeki bölgede beklemeye devam ediyor.

KKTC polisinin güvenliğini sağladığı çalışmalarda BM personel ve araçlarının hiçbir şekilde KKTC topraklarında bulunan çalışma alanına girmesine müsaade edilmiyor.

Yetkililer, pazartesi sabahtan itibaren yol onarım ve genişletme çalışmalarının tam kapasiteyle tüm gün devam edeceğini bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü'nün önceki gün bölgeye personel gönderdiğini fakat çalışmalara herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını bildirdi.

Öte yandan Beyarmudu Belediyesi Yiğitler-Pile yolunda çalışan güvenlik güçleri ve şantiye çalışanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Yiğitler-Pile yolunda çalışan Güvenlik güçlerimiz ve şantiye çalışanlarına Beyarmudu Belediyemiz tarafından günlük sıcak yemek verilmektedir. Onların emekleri ödenmez Belediye olarak tüm imkanlarımız seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz." dedi.

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirmişti.

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etmişti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırmıştı.

Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında BM Barış Gücü askerleri ile çıkan arbedede, 8 KKTC polis memurunun yaralandığı açıklanmıştı.

