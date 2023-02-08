Geride acılı bir eş ve iki çocuk bıraktı

Diş tedavisi için iki günlüğüne Kıbrıs’tan Hatay’a giden ve orada depreme yakalanan Sivil Savunma Teşkilatı personeli, Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi Amaç Arnavutoğlu, deprem kurbanı oldu

Lefkoşa’nın sevilen simalarından, Sivil Savunma Teşkilatı Arama Kurtarma personeli, Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi Amaç Arnavutoğlu, genç yaşta deprem kurbanı oldu.

Deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmen Evlerinde bulunan Amaç Arnavutoğlu, çöken binada enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Amaç Arnavutoğlu’nun diş tedavisi için iki günlüğüne yalnız başına Kıbrıs’tan Hatay’a gittiği ve orada depreme yakalandığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Arnavutoğlu’nun ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da, 2003 yılından beri personeli olan Arnavutoğlu'yla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Dün akşam adaya getirilen Arnavutoğlu için bugün saat 11.30’da Sivil Savunma’da ardından Göçmenköy spor kulübünde tören yapılacak ve daha sonra saat 14.00’te Lefkoşa mezarlığına defnedilecek

