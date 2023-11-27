Geri dönüşüm için önemli iş birliği

Gönyeli-Alayköy bölgesinde toplanan kağıt, plastik, ahşap, atık kumaşlar gibi farklı kategorilerdeki atıklar, kalem ve barınak için su kabı şeklinde doğaya tekrar kazandırılıyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayarak ana hedefleri arasında bulunan hizmetlerin sürdürülebilir ve çevre dostu politikalarla yürütülmesi ve ortaya çıkan kağıt, plastik, ahşap, atık kumaşlar vb. atıkların dönüştürülmesi stratejisinin ilk ayağını hayata geçirmeyi başardı.Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri Gönyeli Hizmet Binası’nda imzaladıkları protokol ile atık stratejisi kapsamında iki kurumun iş birliğine gitmesini hedefliyor.Protokolün genel amacı olarak belediye hizmetleri ve çalışmalarının sürdürülebilir ve çevre dostu politikalarla yürütülmesi ve Belediyenin sorumluluk sahasında ortaya çıkan kağıt, plastik, ahşap, atık kumaşlar vb. atıkların dönüştürülmesi ve sürdürülebilir çevre politikaları çerçevesinde tekrar geri kazandırılması amacıyla, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile iş birliğine gitmesi olarak açıklandı.UKÜ bünyesinde çalışmalar sürdüren Sürdürülebilir Kampüs Merkrzi tarafından belediyeye destek verilmesi ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin imkânları dahilinde kayıt altında olan çeşitli verilerden ve staj imkanlarından üniversitenin ve üniversite öğrencilerinin faydalanması sağlanacak.Açıklamada UKÜ’nün Sürdürülebilir Kampüs Ofisi kapsamında belediyenin dönüştürülebilecek mevcut atık profili ile miktarını değerlendireceği ve kampüs aktiviteleri kapsamında dönüştürülebilir olarak değerlendirilenleri, belediyeye bildirileceği kaydedildi.Üniversitenin değerlendirmeleri neticesinde belirlenen atıkları belediye tarafından gerekli ayrıştırma ve ön işlemler yapıldıktan sonra üniversitede dönüştürülecek.İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, UKÜ’nün ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından olduğuna dikkat çekerek her zaman eğitim ve bilimin kendilerinin rehberi olduğunu kaydetti.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi işbirliği ile Belediyenin elindeki atıkları geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandırmanın belediye için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Amcaoğlu, geri dönüştürme sonrasında atıkların kalem ve barınak için su kabı şeklinde doğaya tekrar kazandırılması hedefiyle yola çıktıklarını aktardı.“Çevre dostu politikaların sürdürülmesi ana hedeflerimizdendir. Biliyorsunuz İklim Adaptasyon Merkezi’ni belediyemiz bünyesinde oluşturduk. Birçok bilim insanı bu kurulda yer alıyor. Bu bir ilk olarak hayata geçirilmiş bir projedir. Birçok alanda uzmandan oluşan bir merkez oluşturduk” diye konuştu.Amcaoğlu, “bazı şeyleri imzalamak değil bunları hayata geçirme niyetindeyiz. Bu işbirliğinin meyvelerini almak bizim için çok önemlidir. Bu projeye katkı koyan tüm arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.İklim değişikliği konusunda da birçok adım attıklarını kaydeden Amcaoğlu, atılacak adımlarda bilim insanlarının göstereceği yolda adım atmaya dikkat ettiklerini söyledi.Amcaoğlu konuşmasının sonunda bu projeye emek veren meclis üyelerinden Hatice Benan ve Alev Alp’e, ayrıca Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz’e, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de imza töreninde yaptığı konuşmada “Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile birlikte hayat bulan proje ile belediyenin sağladığı atıkların üniversitenin imkânlarıyla değerlendirilmesi ve tekrardan kullanıma sunulmasının önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu projenin diğer tüm yerel yönetimler açısından önemli bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Biz kendi kampüsümüzün içerisinde çevre duyarlılığına önem veriyoruz ve bunu bir yaşam biçimi haline getirdik” diye konuştu.İş birliği protokolü kapsamında ilk test ise gerçekleştirildi. UKÜ Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde dönüştürülen atıklardan 500 adet kalem üretildi. Bu kalemler ise imzalanan protokolün ardından Amcaoğlu ve Nadiri tarafından Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na götürülerek çocuklara teslim edildi.