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“Gerekirse, nice Allahverdileri şehit veririz”

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Rum askerleri tarafından nöbet tuttuğu sırada vurulan Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 27’nci yıl dönümünde anıldı. Üsteğmen Aykut Özkurt vurguladı: “Gerekirse, vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz uğrunda nice Allahverdileri şehit vererek haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz”

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“Gerekirse, nice Allahverdileri şehit veririz”
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini yerine getirirken, Rum askerleri tarafından nöbet tuttuğu sırada vurulan Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehadetinin 27’nci yıl dönümünde nöbet kulübesinin önünde düzenlenen törenle anıldı.
Saygı duruşu ile başlayan törende İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından  Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Aykut Özkurt ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.
Tören, din görevlisi tarafından dua okunmasıyla tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, törende söylenenlerin ve konuşulanların  hep ülkede barış, güven ve huzur içerisinde yaşayabilmek  için yapılan fedakarlıklar olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, eğer adada  bir anlaşma olacaksa, egemen eşitlik,  eşit uluslararası statü ve  iki devletin iş birliği ile olabileceğini, bunun için de KKTC’nin anlaşmanın bir parçası olması gerektiği mesajını dünyaya, şehitlerin huzurunda vermenin bahtiyarlığını yaşadığını kaydetti.
Tatar, Şehit Allahverdi Kılıç’ı ve diğer şehitleri andı,  saldırıda  gazi olan Burhan Cihangir’i ve diğer gazileri selamladı.
ÖZKURT
4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Aykut Özkurt da,  Piyade  Er Allahverdi Kılıç’ın  Mücahitliğinin 11’inci  ayında vatani görevini yaparken,  İngiliz üs bölgesini geçen Rum askerleri tarafından  nöbet kulübesinde 12 kurşun ile  kahpece saldırıda şehit edildiğini, aynı saldırıda 4 kurşun isabet eden  Burhan Cihangir’in de yaralandığını kaydetti.
Alalhverdi Kılıç’ın  babasının,  “Allah verdi, allah  aldı, vatan sağ olsun ” diyerek evlat acısını yüreğine gömdüğünü belirten Özkurt,  Kıbrıs Türk Mücahidi olarak varlığımıza tahammül göstermeyen,  özgürce yaşama hakkımıza kast eden düşmanlarımıza karşı Anavatanımızın da desteğiyle imkanların  kısıtlı olduğu en zor zamanlarda bile  canımız pahasına en şerefli mücadeleyi verdik. Gerekirse,  vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz uğrunda nice Allahverdileri şehit vererek haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi.
Özkurt,  adadaki Türk varlığını yok sayan  baskılar karşısında boyun eğmeyeceklerini vurguladı.
BENAN
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, şehitlerin; ülkenin ve milletin  en değerli varlıkları olduklarını, özgürlük, bağımsızlık ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını feda ettiklerini kaydetti.
Şehitleri minnet ve rahmet, gazileri saygıyla anan Benan şehitlere; “ Kalbimizdeki yeriniz hep aynı. Sizlere imrenen gözlerle bakıyoruz, emanetiniz, emanetimizdir” diye seslendi.
 “Namerdin elini vatana değdirtmeyeceğiz” diyen Benan,  vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele etmenin şehitlere karşı asli görev olduğunu sözlerine ekledi.

 
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