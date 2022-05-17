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Gençlik Meşalesi yakıldı

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de dün Lefkoşa’da “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı

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Gençlik Meşalesi yakıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103’üncü yılında, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Kutlamalar dün Lefkoşa’da “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı.
Atatürk Anıtı’nda yapılan açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, Lefkoşa merkez okullarından öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Törende Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğrenciler ile birlikte anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi. Bu sırada Türk Maarif Koleji öğrencisi Ada Doğru, İstiklal Marşı’nı işaret diline çevirdi.



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin, bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı günün 103’üncü yıl dönümünde, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın, mutluluk, gurur ve coşkusu içerisinde olduklarını belirtti.
Bu günün, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi miladı olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Bayramınızı, en içten duygularımla kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Yarköy Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği “Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu” ve DİGEM Halk Dansları Grubu’nun gösterileri sunuldu.
Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Türk Maarif Koleji öğrencileri “Gençlik Meşalesi”ni yaktı.
Lefkoşa Türk Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabını okumasının ardından tören sona erdi.
 
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