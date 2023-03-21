Gençlerin yüzde 57.30’u göç etmeyi düşünüyor

Kuzey Kıbrıs’ta yaşam süren gençlerin yüzde 57.30’unun göç etmeyi düşündüğü; gençleri göçe iten en önemli etkenlerin ekonomi, gelecek kaygısı ve zorunlu askerlik olduğu ortaya çıktı

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam süren gençlerin yüzde 57.30’unun göç etmeyi düşündüğü; gençleri göçe iten en önemli etkenlerin ekonomi, gelecek kaygısı ve zorunlu askerlik olduğu ortaya çıktı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde gençlerle ilgili yapılan bir araştırma, 18 - 30 yaş grubunun çoğunlukla göçü düşündüğünü ortaya koydu.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle, Dilek Öncül'ün “Çaresiz miyiz?” projesi kapsamında yüz yüze anketler yapılarak bir çalışma hazırlandı; Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden gençlerin mevcut ruh hali; ekonomik, sosyal ve siyasi koşulları, sisteme-devlete olan güveni ve özellikle başka bir ülkeye göç etme yönelimleri ölçüldü. Statica tarafından yürütülen ve Çaresizlik Ölçeği’nden esinlenerek hazırlanan ankete 18 – 30 yaş arası 302 genç dahil oldu.

YÜZDE 57.30'U GÖÇ ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Bu kapsamda başka bir ülkeye göç etme eğiliminde olan gençlerin oranı yüzde 57.30 olarak belirlenirken, gençleri göç etme düşüncesine iten en önemli etkenler arasında birinci sırada yüzde 51.8 ile maddi sorunlar, ikinci sırada yüzde 38.6 ile gelecek kaygısı, üçüncü sırada ise yüzde 6.60 ile zorunlu askerlik yer aldı.

YÜZDE 44'Ü GELECEKTE BAŞARISIZ OLMAKTAN KORKUYOR

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 44’ü gelecekte başarısız olmaktan korktuğunu belirtirken, yüzde 45.70’i işlerin daha kötüye gideceği yönünde korkuları olduğunu, yüzde 42,10’u ise gelecekteki zorlukların üstesinden gelememe korkuları olduğunu ifade ediyor.

YARISINDAN FAZLASI KENDİNİ "ÇARESİZ" HİSSEDİYOR

Katılımcıların yüzde 62.90’ı ekonomik ve politik değişikliklerin geleceklerini tehdit edeceğinden korktuklarını, yüzde 55.30’u ise ekonomik şartlar dolayısıyla kendilerini çaresiz hissettiklerini belirtiyor.

LİYAKATA DAYALI BİR DÜZENDE GÖÇ İHTİMALİ ORTADAN KALKIYOR

Odak grup toplantısı sırasında “Ekonomik sorunların kötüleşmesi, ancak sosyal hayatta son derece demokratik, özgür ve liyakata dayalı bir düzen kurulması halinde adadan ayrılmayı düşünür müsünüz?” sorusuna tüm katılımcılar “Hayır, düşünmem” şeklinde cevap verdikleri ifade edildi.

Çalışmada, “Gençlerde çaresizlik hissi ve göç düşüncesinin hakim olması, Kıbrıslı Türkler için beyin göçü ve geleceksizlik anlamı taşımaktadır” denilerek, çaresizlik hissi ve göç etme düşüncesinin önüne geçecek politikalar yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

