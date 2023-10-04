“Gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik”

Başbakan Üstel, gençlerin ev sahibi olabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini, sosyal konut projelerini hayata geçireceklerini, ilk etapta Güzelyurt’a 1200, Aydınköy ve Zümrütköy’de 50’şer sosyal konut planlandığını belirtti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, özellikle gençlerin ev sahibi olabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "İlk Evim Kredisi"yle ilgili geri dönüşlerin memnun edici olduğunu vurguladı.

Üstel, kırsal kesim arsaları üzerine inşa edilecek ve bazı bölgelerde inşası yarım kalmış evler için de yeni kredi paketleri hazırlanacağını açıkladı.

Gençler için sosyal konut projelerini de hayata geçireceklerini belirten Üstel, maliyetleri aşağı çekmek için yasal mevzuat çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Üstel, başlattığı gençlik buluşmaları kapsamında Girne, Güzelyurt ve Lefke UBP ilçe başkanlarıyla ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda Üstel, gençleri dinledi, soruları yanıtladı.

Başbakan Ünal Üstel, gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, gençlere büyük önem verdiklerini ve bu nedenle sık sık onlarla buluşmasıyla çalıştıklarını belirtti.

Gençlerin sorunlarını sadece merkezi bakış açısıyla değil, bölge bazında da tespit edip, gerekli adımları atmakta olduklarını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Gençlerimizle daha sık buluşacağız. Bilgilerini alacağız, biz de bilgilerimizi paylaşacağız. Çünkü bu ülkede yarının başbakanı, yarının bakanı, milletvekili gençlerimiz olacak. Gençlerle bir yol haritası çizelim ve yavaş yavaş daha çok planlama yapalım. Gençlerimizi siyaset içerisinde daha çok aktif hale getirelim. Gençlerimizi bilgilerle donatacağız. Bilgili ve kendisini iyi ifade edebilen gençlik sayesinde, geleceğimiz daha sağlam temeller üzerinde aydınlık olacaktır.”

KKTC’nin dış dünyaya açılımı konusunda tarihi bir dönemden geçildiğine de işaret eden Üstel, yeni dünya düzeni içerisinde yer alacak KKTC devleti bünyesinde donanımlı, milli benliği güçlü, aktif gençlere ihtiyaç olacağını vurguladı.

Gençlerin istihdam ve barınma taleplerinin, kendilerini en çok ilgilendiren konuların başında geldiğine işaret eden Üstel, özellikle gençlerin ev sahibi olabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

"İlk Evim Kredisi" ile gençleri ev sahibi yapmayı hedeflediklerine ve projeyle ilgili geri dönüşlerin çok memnun edici olduğuna dikkat çeken Ünal Üstel, bunun dışında kırsal kesim arsaları üzerine inşa edilecek ve bazı bölgelerde inşası yarım kalmış evler için de yeni kredi paketlerinin hazırlanacağını vurguladı.

Üstel, "Gençlerimizin bu ülkeye kök salmaları, kendi vatanlarında mutluluk ve refah için yaşamaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

Gençler için sosyal konut projelerini de hayata geçireceklerini vurgulayan Üstel, maliyetleri aşağı çekmek için bir takım yasal mevzuat çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Üstel, ilk etapta Güzelyurt’a 1200, Aydınköy ve Zümrütköy’de 50’şer sosyal konut planlandığı bilgisini gençlerle paylaştı.

Ünal Üstel, ayrıca 2017 yılından beridir bekleyen dijital dönüşümün başlangıcı olan 4.5 G projesinin de hükümetin ortaya koyduğu irade ve kararlı duruşu sonucunda hayat bulduğunu da belirterek, "Gençlerimizin dünyayla entegre olmaları ve KKTC'nin bilişim adası haline dönüşmesi için bu alandaki çalışmalarımız da artarak devam edecek" diye konuştu.

