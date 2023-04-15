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Gençler yönetimde söz sahibi olacak

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, "Gençlik Meclisi" adı altında gençlerle buluştu

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Gençler yönetimde söz sahibi olacak
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Girne’de örgütlü partiler, sivil toplum örgütleri, gençlik oluşumları ve temsilcilerinin katılımıyla ilk toplantı yapıldı.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul gençlerle buluştu.
"Gençlik Meclisi" adı altında ilki Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yer alan toplantıya, Girne’de örgütlü partiler, sivil toplum örgütleri, gençlik oluşumları ve temsilcileri katıldı.
Girne’de gençlerin Girne Belediyesi’nden beklentilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Girne kenti için yapılacak çalışmalarda ortak adım atılması yönünde fikir birliği sağlandı.
Öte yandan düzenli devam edecek "Gençlik Meclisi" toplantılarının ikincisi 4 Mayıs Perşembe saat 18.00’de, Gençlik Komisyonları oluşturulması gündemiyle yapılacak ve tüm gençlere açık olacak.
 
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