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Genç Mücahitlere başarılı eğitim

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Genç Mücahitlere başarılı eğitim
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Beşparmak Dağları üzerinde Kırık Tank-Beyazev istikametinde mukavemet ve dayanıklılık yürüyüşleri icra ediyor.
 
Yürüyüşlerde, genç Mücahitler muharebeye hazırlık kapsamında yıl içerisinde öğrendikleri eğitimleri uygulamalı olarak gerçek arazi şartlarında yerine getirirken, aynı zamanda çevreyle uyumlu hareket yeteneklerini geliştiriyor
 Mücahitler tüm bu eğitimler yanında tarihimizi de yerinde öğrenme fırsatı elde ediyor.
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