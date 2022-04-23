Genç Mücahitlere başarılı eğitim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Beşparmak Dağları üzerinde Kırık Tank-Beyazev istikametinde mukavemet ve dayanıklılık yürüyüşleri icra ediyor.Yürüyüşlerde, genç Mücahitler muharebeye hazırlık kapsamında yıl içerisinde öğrendikleri eğitimleri uygulamalı olarak gerçek arazi şartlarında yerine getirirken, aynı zamanda çevreyle uyumlu hareket yeteneklerini geliştiriyorMücahitler tüm bu eğitimler yanında tarihimizi de yerinde öğrenme fırsatı elde ediyor.