“Geleceğimizi kararttınız!”

Ekonomik krize, zamlara, hayat pahalılığına, siyasi krizlere elektrik kesintileri eklendi. Halk artık canından bezdi





KKTC tarihinde hiç olmadığı kadar kötü bir dönem yaşıyor. Bir yandan ekonomik kriz öte yandan suni bir şekilde oluşturulan siyasi krize bir de elektrik kesintileri eklendi. Covid-19 salgını, ardından gelen anlamsız faiz indirimleriyle Türk Lirası’nın değerinin çakılması, bu nedenden dolayı enflasyonunun %100’e dayanması, “devletimiz çok yaşa” diye diye “partizanca ve kişisel çıkarlar uğruna” elektrik kurumunun işlevini yapamayacak hale getirilmesi, bunlar da yetmezmiş gibi; halk acil icraat beklerken, hükümet krizi yaratılması vatandaşı canından bezdirdi.

Ülkede eskiden sadece dar gelirliler önünü görmezken, şimdi bırakınız orta gelir grubunu, üst gelir grubundakiler bile yarının ne olacağını kestiremiyor. Özellikle UBP içindeki koltuk kavgasını kızgınlıkla izleyen vatandaşlar, “yeter artık, geleceğimizi karartınız” diyor.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmasını içeren Bakanlar Kurulu değişikliğini onaylamayarak “hükümetin istifasını” kabul eden ve siyasetimize kaosla karışık yeni bir kriz hediye eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün 23 Nisan kutlamaları nedeniyle etrafına toplanan çocukların gözünün içine baka baka, “Milletimizin geleceği için çalışıyoruz” dedi.

Tüm bu siyasi kaos içinde Teknecik santralinin elektrik üretimine devam edebilmesi için sadece bir günlük yakıtı kaldığı iddia edildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) yakıt sıkıntısından dolayı üretimi yüzde 50 azalttığı bildirildi. Ortaya çıkan bu gerçeklere göre bir-iki gün sonra ülke genelinde çok daha uzun süreli kesintiler başlayacak ve her yer iyice karanlığa gömülecek.



