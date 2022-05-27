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Geçitköy’deki yangının bilançosu ağır

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Geçitköy'deki yangında söndürme çalışmalarına katılan bir kişi yaralanırken, ilk tespitlere göre yaklaşık bin dönümlük alandaki ağaçlar ve makilik alan yandı. Yangının Tepebaşı'nda bulunan bir siteye sirayet etmesi sonucu ise 3 ev yangından hasar gördü

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Geçitköy’deki yangının bilançosu ağır

Geçitköy'de bugün çıkan ve soğutma çalışmaları halen devam eden yangında, söndürme çalışmalarına katılan bir kişi yaralandı; Tepebaşı'ndaki üç ev de hasar gördü. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangında ilk tespitlere göre yaklaşık bin dönümlük alandaki ağaçlar ve makilik alan yandı. Yangının Tepebaşı'nda bulunan bir siteye sirayet etmesi sonucu ise 3 ev yangından hasar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş ise dengesini kaybedip düşerek, karın bölgesine demir saplanması sonucu yaralandı.

Yaralınbın tedavisine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.

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