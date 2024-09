Gazimağusa’daki Anadolu Mahallesi'nin su sorunu çözülüyor

Gazimağusa Limanı ile Anadolu Mahallesi’nin su sorunu çözülüyor.. Üstel:”Yerel yönetimlerin rozetine bakmadan halkımıza hizmet ediyoruz”

Yaz aylarında su sıkıntısı çeken Gazimağusa’daki Anadolu Mahallesi ile şebeke bulunmadığı için su ihtiyacı tankerlerle karşılanan Gazimağusa Limanı’nın su sorunu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde çözülüyor.

“Anadolu Mahallesi Yeni Su Şebekesi Güzergahı ve Gazimağusa Limanı Su Temin Projesi İş Birliği Protokolü” Gazimağusa Belediyesi’nde Başbakan Ünal Üstel’in huzurunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay arasında imzalandı.

İmza töreninde Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa Miletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Serbest Liman Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, bazı muhtarlarla yetkililer hazır bulundu.

Projenin tamamlanmasıyla bir kuyudan beslenen Anadolu Mahallesi’ne yeni bir su şebekesi yapılarak Türkiye’den gelen su verilecek. Ş ebekesi bulunmadığı için ihtiyacı taşıma suyla karşılanan Gazimağusa Limanı’na da şebeke hattı çekilerek, askeri ve sivil gemilerin su ihtiyacı karşılanacak. Olası yangın tehdidine karşı da acil su alınabilecek vanalar yerleştirilecek.

Anadolu Mahallesi için bin 700, Gazimağusa Limanı için de 2 bin 100 metre hat çekilecek. Malzeme hükümet tarafından, kontrol ve işçilik belediye tarafından karşılanacak. Projenin yılbaşına kadar bitmesi hedefleniyor.



Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, bugün hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, Gazimağusa’nın ülkenin ikinci büyük kenti olduğunu, en büyük limanın da Gazimağusa Limanı olduğunu vurgulayarak, ülkeye giren ve ihraç edilen malların yüzde 85’ten fazlasının Gazimağusa Limanı’ndan geçtiğini vurguladı.

Uluçay, yapılacak protokolle Gazimağusa Limanı’nın su dağıtım şebekesine dahil edilerek, daha sağlıklı ve daha verimli hizmet ağı oluşturulacağını kaydetti

Süleyman Uluçay, uzun yıllardır su sorunu yaşayan Anadolu Mahallesi’ne de bir çok eve su verilmesinin sağlanacağını ifade etti. “Ülkemiz için hayırlı olan bu projelerde Sayın Başbakanımız her zaman yanımızda oldu ve destek veren Uluçay, 6 Şubat depreminden itibaren aileleri ve çocukları hiç yalnız bırakmadığı için Başbakan Ünal Üstel’in Gazimağusalıların yüreğinde ayrı yeri olduğunu vurguladı.



Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarıyla Türkiye’den gelen suyun ülkenin her noktasına ulaştırılması ve daha kaliteli suyun vatandaşa ulaştırılması için çalıştıklarını, bugünkü protokolün de bu amaca yönelik çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

Anadolu Mahallesi’nin coğrafi konum itibarıyla yüksekte bir mahalle olması nedeniyle özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşandığını söyleyen Çavuş, söz konusu sıkıntının giderilmesi için Anadolu Mahallesi’ne 1 700 metre uzunlukta yeni bir hat çekileceğini ve kuyu devre dışı bırakılarak daha kalitesi su sağlanacağını kaydetti.

Hüseyin Çavuş, Gazimağusa Limanı’nda su şebekesi bulunmadığına işaret ederek, projeyle birlikte belediyenin buraya yeni bir su şebekesi döşeyeceğini, askeri, ticari ve kamu kurumlarının su almasının sağlanacağını belirtti. Çavuş, rıhtıma yaklaşan gemilere su temin edilebileceğini, bunun için de 2 bin 100 metre boru hattı döşeneceğini söyledi.

Çavuş, proje kapsamında olası yangınlara müdahale amacıyla hızlı su çıkış vanaları konulacağını da sözlerine ekledi.



Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, uzun zamandır beklenen ancak yapılmayan projenin hükümet-belediye iş birliğiyle hayata geçirileceğini söyledi.

Üstel, yerel yönetimlerin rozetine bakmaksızın halka hizmet ettiklerini, bugün de bunlardan birini Gazimağusa’da yaptıklarını kaydetti.

Ünal Üstel, uzun yıllardır özlenen ancak gerçekleşmeyen bir projeyi bugün hayata geçirdiklerini belirterek,”Su hayattır, kıymetini çok iyi bilmemiz lazım” dedi

Türkiye’den su getirilen asrın projesiyle ülkenin her tarafına içme suyu dağıtımı yapıldığını ancak bir takım sıkıntılardan dolayı bazı bölgelere su verilemediğini söyleyen Başbakan Üstel, ”Biz hükümet olarak iktidara geldiğimiz günden beri nerede böyle bir beldemiz, köyümüz, kentimiz varsa yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde mağduriyeti gidermek için, o doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

Üstel, Gazimağusa Limanı’nın ekonomik açıdan önemine dikkat çekerek, ”Ne acıdır 30 seneye yakın bir süredir tankerle su taşınıyor, su takviye ediliyor” şeklinde devam etti. B elediye başkanı ile istişare ederek, zaman zaman yerinde inceleyerek, projenin gerçekleşmesi için çalışmalara başladıklarını kaydeden Üstel, proje kapsamında malzemeyi temin edeceklerini, belediyenin kontrolünde ve işçiliğinde süratli bir şekilde limanın suya kavuşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Başbakan Üstel, Anadolu Mahallesi’nin de uzun zamandır su sıkıntısı yaşandığını belirterek, her iki projenin de en geç yılbaşına kadar bitmesini planladıklarını vurguladı. Üstel, 2025 yılında bölgedeki su sorununun tarihe karışacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel projeye katkı koyan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanına, Gazimağusa Belediye Başkanına, Su Dairesi Müdürüne, Kaymakama, Serbest Liman Bölge Müdürlüğüne, TC Lefkoşa Büyükelçilği ile KEİ ofisine teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.