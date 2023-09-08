Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu desteğiyle yapılan kazı ve hat döşeme çalışmalarında İsmet İnönü Bulvarı’nda DAÜ 1. giriş kapısı ile Merkez Kafeterya arasındaki güzergahta yapılan derin kazılarda çok fazla kaya ile karşılaşılması nedeniyle çalışmalar öngörülenden daha uzun sürede tamamlanıyor

Gazimağusa’da kanalizasyon çalışmaları İsmet İnönü Bulvarı’nda devam ediyor. Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede İsmet İnönü Bulvarı’nda DAÜ Merkez Kafeterya ile DAÜ Çemberi arasındaki güzergâh 9 Eylül ile 18 Eylül tarihleri arasında ana hat boru değişimi için kapalı olacak.

Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu desteğiyle yapılan kazı ve hat döşeme çalışmaları, Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. Şti, Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş ve MBF Yapı İnşaat Ticaret A.Ş’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülüyor. İsmet İnönü Bulvarı’nda DAÜ 1. giriş kapısı ile Merkez Kafeterya arasındaki güzergahta yapılan derin kazılarda çok fazla kaya ile karşılaşılması nedeniyle çalışmalar öngörülenden daha uzun sürede tamamlanıyor. Çalışmalar ilerlemeye devam ederken, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın meclis üyeleriyle birlikte halkı ilk ağızdan bilgilendirmek için cadde üzerinde yaptığı esnaf ziyaretleri de tamamlandı.



Merkez Kafeterya ile DAÜ Çemberi arası yarın kapanıyor



İsmet İnönü Bulvarı’nda DAÜ Merkez Kafeterya ile DAÜ Çemberi arasındaki güzergah 9 Eylül ile 18 Eylül tarihleri arasında ana hat boru değişimi için kapalı olacak. Cadde üzerinde geniş iş araçlarıyla çalışılacak olmasından dolayı güzergahın bu kısmının gidiş dönüş olarak tamamen trafiğe kapatılması gerekiyor. Karpaz yönünden Gazimağusa’ya gidecek olanlar Merkez Kafeterya’nın (bankamatikler) yanındaki yoldan DAÜ içindeki yolu kullanarak DAÜ Çemberinden İsmet İnönü Bulvarı’na çıkacak.



Coffemania ile Gülseren Kavşağı arasındaki yol kapandı



Çalışmalar kapsamında yarıca Coffemania ile Gülseren Kavşağı arasındaki yol da 18 Eylül’e kadar trafiğe kapanırken, trafik akışı Coffemania arkasındaki Faiz Kaymak Sokak’tan sağlanacak. Trafiğe kapalı olacak güzergahlardaki çalışmalar hızlandırılırken, belediyenin zabıta ekipleri özellikle yola paralel olan Faiz Kaymak Sk. Karanfil Sk’ta yol kenarlarında trafik akışını bozan araçların, çöp bidonlarının vb. engellerin oluşmasının önüne geçilmesi için tedbir alıyor.

