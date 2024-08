Gazimağusa’da çocuk parkları yenileniyor

Gazimağusa Belediyesi, şehrin 3 büyük parkının tümden yenileneceği ve genel park tadilatlarını içeren “Çocuk Parkları İçin Muhtelif Oyun Grubu, Oyun Elemanı ve Kauçuk Alım İhalesi'nin” tamamlandığını bildirdi.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Belediyenin öz kaynakları ile hayata geçirilecek yaklaşık 6 buçuk milyon TL’lik çocuk parkları ihalesini kazanan Alpa Oyuncak Şti. Ltd. ile bugün mukaveleler imzalandı. Mukavelelere Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Alpa Oyuncak Şti. Ltd. Direktörü Ali Paça imza koydu.Gazimağusa Belediyesi İhale Birimi’nin yürüttüğü ihale sürecinin tamamlanmasının ardından Proje Birimi ile Park ve Bahçeler ve Bayındırlık birimlerinin ortaklaşa yürüteceği Çocuk Parkları’nın Yenilenmesi Projesi kapsamında şehrin 3 büyük parkı olan Kent Parkı, Laguna Parkı ve Ali Mahir Parkı zemininden oyun gruplarına kadar tümden yenilecek.Parklarda yapılacak yenilikle klasik oyun gruplarının yanı sıra çocukların son dönemlerde zaman geçirmekten keyif aldığı "survivor" oyun parkurları, ip tırmanma, trambolin, teleferik gibi oyun gruplarının kurulumu ve işlevini yitiren zeminler dökme kauçuk ile değiştirilecek. Bazı parklarda çocuk oyun gruplarının yanı sıra yetişkin salıncakları yer alacak, gençler için yeni nesil fitness grupları konumlandırılacak.Çocuk Parkları Projesi kapsamında ayrıca şehirde bir ilk olarak Ali Mahir Parkı’na “can dostlar” için “Pet Park” kurulumu yapılacak.Kent genelindeki tüm çocuk parklarının da tadilatının yapılacağı proje kapsamında 2 bin metre karenin üzerinde dökme kauçuk zemin yeniliği yapılacak, genel park tadilatı kapsamında salıncak, kaydırak, tahtaravalli oturakları da değiştirilecek.Çocuk Parkları Projesi 60 iş gününde tamamlanacak. Gazimağusa Belediyesi, Çocuk Parkları Projesi ile her yaş grubundan kent halkının yenilenen parklarda keyifli, güvenli ve kaliteli zaman geçirmesini hedefliyor.Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, şehirde bulunan otuzun üzerindeki parkın daha iyi hale gelmesi, çocukların aileleri ile parkları daha rahat daha güvenli şekilde kullanabilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.Projenin yapımını ülkenin önemli firmalarından Alpa Oyuncak Şti.Ltd.in ihaleyi kazanarak üstlendiğini belirten Başkan Uluçay, “Güzel bir iş birliği ile Mağusa’mızda parklarımız yeniden canlanacak ve KKTC’de de ilk kez bazı oyun parkurlarının kurulumu ile bu alanda da örnek bir şehir olma hedefi ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.Alpa Oyuncak Şti. Ltd. Direktörü Ali Paça da, şehrin çocuklar için daha güvenli, daha uzun ömürlü parklara kavuşacağını ifade etti. Gazimağusa Belediyesi’nin yeni yatırımı sayesinde sadece çocukların değil gençlerin de spora yönelik aktivitelerini keyif ve güvenle yeni nesil fitness grupları sayesinde yapabileceğini ifade eden Paça, şehrin çehresini değiştirecek parkların Gazimağusalıya hayırlı olmasını diledi.