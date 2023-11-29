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Gazimağusa zabıtası 2 markette birçok tarihi geçmiş ürüne el koydu

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Gazimağusa zabıtası 2 markette birçok tarihi geçmiş ürüne el koydu
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Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi’nin kent genelinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ve marketlere yönelik denetimleri devam ediyor.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Birimi’nin denetimleri kapsamında 2 markete yapılan kontrolde son kullanma tarihinin geçtiği belirlenen toplam 417 ürüne el konularak söz konusu gıda ürünleri müsadere edildi.
El konulan ürünlerin çeşitli türlerde paketli gıdalar ile donmuş ve işlenmiş gıdalar olduğu bildirildi.
 
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