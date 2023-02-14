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Gazimağusa Belediyesi, yardım kampanyasına devam ediyor

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Gazimağusa Belediyesi, yardım kampanyasına devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında Mağusa Arena’da yardım kampanyasına devam ediyor.

Depremzedelerin belirtilen liste ışığında mümkünse kullanılmamış yorgan, yastık, battaniye nevresim, 0-2 yaş biberon ve kıyafet, oyuncak, çocuk maması, çocuk bezi, kadın pedi, soba, su ısıtıcısı (kattle), yetişkin kadın ve erkek için yeni çorap ve iç çamaşırı, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çeşitli konserve ile kuru gıda ve ayçiçek yağı malzemelerine ihtiyaçları olduğu bildirildi.

Gazimağusa Belediyesi olarak, yaraların birlikte sarılması için ilk günden beri yardımlarını esirgemeyip dayanışma içerisinde olduğunu gösteren duyarlı kent halkına teşekkür ederek bu zorlu sürecin beraberlik içerisinde atlatılabilmesi amacı ile depremzedeler için dayanışma ve işbirliğimizi sürdürdüğü ifade edildi.

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