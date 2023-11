Gazimağusa Belediyesi, Araç Takip Sistemi kuruyor

Gazimağusa Belediyesi, Araç Takip Sistemi kurulması için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Sistem Co. LTD Kurumsal Satış Temsilcisi Ulaş Çöl, dün belediyede Araç Takip Sistemi kurulmasına ilişkin ihale sözleşmesine imza koydu.

Kurulacak sistemle, gerek salon gerekse de iş araçlarının seyrettikleri güzergahlar, hız durumları, araçların nasıl kullanıldığıyla ilgili anlık olarak Belediyedeki bilgi işlem merkezine uyarı gönderilerek bilgi aktarılacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in GSM kartlarının kullanılacağı sistemde, Pergo Araç Takip Sistemleri’ne ait cihazlar KKTCELL üzerinden 2 yıl taahhütlü olarak alınacak. Sisteme ek olarak, çöp kamyonları ve dozerlere kamera takılması ve yapılan işlerin kayıt edilmesi de üzerinde çalışılan konular arasında bulunuyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yapılan ihalede en başarılı çıkan Sistem CO. LTD. ile işbirliği yapma kararı aldıklarını, belediyede yaklaşık 200’e yakın aracın takibinde birlikte çalışacaklarını belirterek, başarılı olacaklarına inandığını söyledi.