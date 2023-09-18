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Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlenecek

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Gaziler Günü münasebetiyle yarın Lefkoşa’da ve Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

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Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlenecek
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Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'yla bayraklar göndere çekilecek, günün anlam ve önemini belirten konuşma Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği  Başkanı Abdurrahman Eskihallaç tarafından yapılacak.
-Boğaz Şehitliği’nde de tören olacak
Boğaz Şehitliği'ndeki tören de saat 10.00’da başlayacak.
Törende, çelenkler protokol sırasına göre anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit kabirlerine çiçek bırakılacak.
19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e “Mareşal Rütbesi” ve “Gazilik” unvanının verildiği günün yıl dönümü Türkiye ve KKTC'de Gaziler Günü olarak kutlanıyor.
 
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