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Gazeteciler Birliği “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma!” sloganıyla eylemlerine başladı

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), “Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar” yasalarında yapılmak istenen değişikliklere karşı eylemlerine başladı.

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Gazeteciler Birliği “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma!” sloganıyla eylemlerine başladı
 

Birlikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde sosyal medyada başlatılan “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” paylaşımlarının ardından bu sabah da Başbakanlık ışıklarında aynı sloganın yer aldığı pankartlar açıldı.

Sabah 07.00-08.00 saatlerinde pankart açan gazetecilere, trafikteki vatandaşlar, korna çalarak ve selamlayarak, destek verdi.

-Eylemler yarın da devam edecek

Birlikten yapılan açıklamada, eylemlerin, “gündeme getirilen üç yasa tasarısının yarattığı tehlikeye karşı toplumsal duyarlılık ve bilinçlenme sağlamayı amaçladığı belirtilerek, eylemlere yarın da devam edileceği kaydedildi.


 

-Salı akşamı birlik lokalinde toplantı düzenlendi

Gazeteciler Birliği, salı akşamı üç yasaya karşı verilecek mücadelenin yol haritasını çizmek üzere üyelerinin, diğer basın örgütlerinin, hukukçuların ve bazı milletvekilleri ile siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Birlik lokalinde yer alan toplantıda, oluşturulan eylem komitesinin aldığı karar uyarınca dün geceden itibaren eylemler başladı.

Birlik, “Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında yapılmak istenen değişikliklere, toplumdaki bireyler ve kurumların sosyal medya dahil her mecrada özgür düşüncesini dile getirmeyi engellemeye yönelik oldukları” gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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