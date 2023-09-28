Gazeteci Rasıh Reşat beyin kanaması geçirdi

Haber Kıbrıs köşe yazarı, gazeteci Rasıh Reşat yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçirdi. Rasıh Reşat Londra’daki bir hastanede gözetim altında tutuluyor.

Rasıh Reşat'ın eşi Benan Reşat, eşinin beyin kanaması geçirmesi sonrasında sosyal medya hesabından Rasıh Reşat’ın iki gündür hastanede gözetim altına tutulduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı duyurdu.

Benan Reşat'ın paylaşımı şöyle:

Değerli Dostlar,

Kısa bir süre önce, kızımız Fidel’i üniversitesine yerleştirmek için Ailece Londra’ya geldik. Sevgili Eşim Rasıh Reşat, yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçirmiştir. İki gündür, hastanede gözetim altındadır. Çok şükür, hayati tehlikesi yoktur. Kontrolleri yapılıyor. Kısa bir süre daha Londra’da kalmak zorundayız…Çok korktuk, çok üzüldük. Ailemiz, dostlarımız, sevenlerimiz elbette endişe içinde. Sağolsunlar ilgilenen çok. Rasıh’ın bir süre istirahat etmesi şart. Mesajlarınıza, telefonlarınıza bir süre cevap veremeyeceğiz. Gerekirse, yine buradan paylaşım yapacağım… Herkese ilgisi ve anlayışı için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız…