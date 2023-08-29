Gardiyanoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 30 Ağustos’un Türk ulusunun şan ve şeref dolu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin bu zaferle atıldığını belirtti.





Gardiyanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda: “Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milleti, gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanı ve milletini yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile büyük zaferi kazanmıştır” ifadelerini kullandı.





Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:





“30 Ağustos 1922'de, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, ulusal benliği kurtarmak adına Atatürk önderliğindeki Türk ordusu, kadınıyla, çocuğuyla, topyekûn bir savaş vermiş, vatan topraklarını işgal eden yabancı güçler, kahraman Türk ordusundan asla unutamadıkları büyük bir ders almışlardır.





Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini ve bütünlüğünü sağlamada en önemli başlangıç noktası olan 30 Ağustos Zaferi'yle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti ulu önder Atatürk'ün çizdiği yolda güçlü adımlarla ilerlemeye devam etmiş, çağdaşlaşma ve demokratikleşme yolunda çok büyük yol kat ederek, bugün refah seviyesi yüksek, her alanda dünya devletleri ile rekabet edebilen güçlü bir devlet olmayı başarmıştır. Kıbrıs Türk halkı da Anavatan Türkiye'den aldığı ilhamla ve güçle yarınlara yürümektedir.



30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk ordusuna şükran ve minnetlerimizi sunar, canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anar, Türk ulusunun bu anlamlı ve onurlu gününü en içten duygularımla kutlarım.”

