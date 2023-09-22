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Gardiyanoğlu: Soruşturma daha da derinleşecek

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Gardiyanoğlu: Soruşturma daha da derinleşecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile yolsuzluk dosyası için bilgi almak üzerine yaptığımız telefon görüşmesinde, konu yolsuzluğunun sosyal sigorta ve tüm insanımızın parası olduğunu ifade etti.
Gardiyanoğlu "Bu miktarın sadece basit bir şekilde anlamanız için ben çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı olarak ülkeme yılda 2 tam teşekküllü okul yapabilecek bir finansı size söylüyorum" dedi.
Konu yolsuzluk dosyasının dahada ilerleyecek olduğunu vurgulayan bakan, konuyu başkanımız, ben ve polis örgütümüzle eş zamanlı olarak birlikte yapıyoruz . Ucu kime dokunacaksa dokunacak. Bu ülkeyi gerçekten severek hareket edeceğiz" diyerek sözlerini tamamlayan bakan Gardiyanoğlu soruşturmanın dahada derinleşeceğini vurguladı .
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