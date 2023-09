Gardiyanoğlu: “Özel sektör ile kamu arasında bir huzura ihtiyaç var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) heyetini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Memur-Sen Başkanı Akın Manga, Gardiyanoğlu’nu çalışma hayatıyla ilgili çok büyük sorumluluklar beklediğini belirterek, görevinde başarılar diledi.

Kamuda ve özel sektörde yaşanan sıkıntılara değinen Manga, teşkilat yasalarının artık güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Sözleşmeli memurların durumuna da el atılmasını isteyen Manga, geçici memurlar için de yıllardır çok uğraş verdiklerini ve bu konuda sona gelindiğini söyledi. Manga, iş güvencesi için bir yasa hazırladıklarını kangrenlenmiş bu sorunun bir an öce çözümlenmesini diledi.

Manga, özel sektörde çalışan asgari ücretlinin durumu ve özelde sendikalaşma konusunda da iyileşme beklediklerini ifade ederek, sendika olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurguladı. İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi fonu kapsamında istihdam edilen personelin durumunu da gündeme getiren Manga, çalışanların haklarının iyileştirilmesini istedi.

-Gardiyanoğlu: “Radikal kararlar almaktan ve mücadele etmekten hiçbir zaman korkmadım”

Sadık Gardiyanoğlu da, “Radikal kararlar almaktan ve mücadele etmekten hiçbir zaman korkmadım.” diyerek göreve geldiği ilk günden itibaren teşkilat şemalarının güncellenmesi için gerekli talimatları verdiğini ve çalışmaların tüm hızla sürdüğünü söyledi.

-“Yeterince gerildik... toplumu barıştırmak benim ödev ve sorumluluğumdur”

“Toplum olarak yeterince gerildik, bölündük ve ötekileştirildik. Çalışma hayatının başında bir bakan olarak toplumu barıştırmak benim ödev ve sorumluluğumdur.” diyen Gardiyanoğlu özel sektör ve kamu arasında bir huzura ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Özelde sendikalaşmanın hiçbir zaman karşısında olmadığını vurgulayarak, her ne kadar yasal düzenleme yapılsa da, özel sektörün işleyişi ve çalışma şartları çok farklıdır. Önemli olan bir paydaşta buluşabilmektir. Özel sektör işvereninin de önünün açılması lazım ki iş yapabilsin, gelir elde edebilsin. Burada toplumsal uzlaşıya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde sendikal yaşam ile ilgili bazı düzenlemeler de geleceğini belirten Gardiyanoğlu bunları bir yuvarlak masa etrafında toplanarak paylaşacaklarını kaydetti ve önemli olanın sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak olduğunun altını çizdi.

Gardiyanoğlu İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi fonu kapsamında istihdam edilen personelin durumu ile ilgili de yasal düzenlemelerin yapılması için gerekli talimatların verildiğini de belirtti.