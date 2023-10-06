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Gardiyanoğlu : “Amacımız yaşlılarımıza yüksek kalitede yaşam standardını sunmak”

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Sınırüstü  Yaşlı  Bakımevi’nin yakında devreye gireceğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde de yeni bir dönüşümün olacağını  dile  getirerek, “Amacımız yaşlılarımıza  yüksek  kalitede yaşam standardını sunmaktır.”

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Gardiyanoğlu : “Amacımız yaşlılarımıza yüksek kalitede yaşam standardını sunmak”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği yetkililerini kabul etti. Görüşmede ülkedeki yaşlı bakımevi ve huzurevi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins hazırladıkları çalışma ve projeleri Gardiyanoğlu’na sundu ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.
Gardiyanoğlu özel yaşlı bakımevleri  konularıyla ilgili yasaların çok  eski olduğunu  belirterek, mevcut yasaların güncelleneceğini ve Meclis’e sunulacağını  kaydetti.
Sınırüstü  Yaşlı  Bakımevi’nin yakında devreye gireceğini söyleyen Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde de yeni bir dönüşümün olacağını  dile  getirerek, “Amacımız yaşlılarımıza  yüksek  kalitede yaşam standardını sunmaktır.” ifadelerini kullandı. 
 
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