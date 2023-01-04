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Ganalı öğrenci Müslüman oldu

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KKTC’de öğrenim gören Ganalı Eric Tıeku Agyemang, Kelime-i Şahadet getirerek Abdullah ismini alıp Müslüman oldu

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Ganalı öğrenci Müslüman oldu
KKTC’de yüksek eğitim alan Ganalı Eric Tıeku Agyemang,  KKTC Din İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ihtida töreni ile Müslüman oldu.
Eric Tıeku, İslam’ı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu, İslam’ın güzelliklerinden etkilendiğini ifade etti.
KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ise törende, İslam’ın hoşgörü ve güzelliklerinden bahsetti.
Eric Tıeku Agyemang Kelime-i Şahadet getirerek Abdullah ismini alıp Müslüman oldu. Din İşleri Başkanı Ünsal, Abdullah'a Kur’an-ı Kerim, seccade, takke ve tesbih hediye ederek, ihtida belgesini takdim etti.
 
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