Fuat Namsoy, Lapta Belediye Başkanlığına aday





Ulusal Birlik Partisi eski Genel sekreteri ve Lapta eski belediye başkanı Fuat Namsoy’un Haziran 2022’de yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde Lapta Belediye Başkanlığına aday olduğu öğrenildi.

Bir süredir UBP örgütleri ile yakın temas içerisinde olan Fuat Namsoy’un kararını ilk olarak UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile paylaştığı, Sucuoğlu’nun da kendisine destek verdiği belirtildi. Namsoy, “Uzun bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyorum. UBP’li örgütler ve genel merkezle gerekli istişareleri yaptım. Adanın en güzel bölgesinin bu halde kalmasına gönlüm razı değil. Lapta’yı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadım. Önce erken genel seçimde partimizin tek başına iktidarı için tüm gücümüzü ortaya koyacağız, ardından da UBP’nin çağdaş hizmet anlayışını Lapta’da hakim kılacağız” dedi.



