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“Fon ve vergi indiriminde adım atılmalı”

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Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, hükümete, temel ihtiyaç ürünlerinin vergi ve fonlarının geçici olarak sıfırlanması ve bunun raf fiyatlarına yansıması için denetim yapılması gerektiğine vurgu yaptı

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“Fon ve vergi indiriminde adım atılmalı”
 
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümete, KDV ve fon indirimde somut adım atma çağrısında bulunarak, aksi halde zamlara karşı hayat pahalılığı artışının “makyajdan öte” anlam taşımayacağını kaydetti.
Özersay yazılı açıklamasında, zamlar nedeniyle dar gelirli vatandaşların daha da fakirleştiğini ifade ederek, temel ihtiyaç ürünlerinin vergi ve fonlarının geçici olarak sıfırlanması ve bunun raf fiyatlarına yansıması için denetim yapılması gerektiğine vurgu yaptı.
Zamlarla ilgili hükümete eleştirilerde bulunan Özersay, peşin KDV uygulamasının sona erdirilmesi ve enflasyon muhasebesine geçilmesi gerektiğine işaret etti.
Ekonominin kamu maaşlarından ibaret olmadığını ifade eden Özersay, kamu maaşlarına verilecek hayat pahalılığı artışının yasal bir zorunluluk olduğunu ama en geç iki ay içerisinde eriyeceğini ve anlamını yitireceğini kaydetti.
Zamlardan hayati oranda olumsuz etkilenen özel sektör çalışanları ve özellikle asgari ücretliler olduğunu ifade eden Özersay, bu nedenle maaş artışı düşüncesinden çok, “zamları nasıl önleyeceğim” düşüncesine odaklanmak gerektiğini belirtti.
 
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