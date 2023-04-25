Flying Anka ile KKTC‘de bir ilk

Denizcilik firması Akgünler Denizcilik’ten ülkeye bir yenilik daha. Akgünler Denizcilik’in bünyesine yeni kattığı Flying Anka isimli gemi ile artık aracınızla Türkiye’ ye 2,5 saatte yolculuk yapılabilecek.
Akgünler Denizcilik’ten yapılan açıklamada Girne/Taşucu - Taşucu/Girne seferlerinin başlatılacağı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Flying Anka ile sizleri kısa sürede, konforlu, keyifli yolcuklar bekliyor. Flying Anka yolcu salonu, 13 otomobil ve 6 kişilik vip salonu kapasitesiyle ailemize katılıyor.
Flying Anka ile KKTC‘de bir ilki gerçekleştiriyoruz.
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