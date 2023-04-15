banner913
banner932
Polisiye olaylar...
Polisiye olaylar...
15 0
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
28 0
 
Dr. Küçük örnek alınmalı
Dr. Küçük örnek alınmalı
9 0
Zorlu maçta YDÜ finalde
Zorlu maçta YDÜ finalde
8 0
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
10 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
40 0
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
37 0
banner915

Fly Kıbrıs Uçuşlara Başlıyor

banner476

banner825
Fly Kıbrıs Uçuşlara Başlıyor
banner931

Kıbrıs’ın yeni havayolu Fly Kıbrıs Hava Yolları, uçuşlarına yarın start veriyor. Fly Kıbrıs Hava Yolları ilk uçuşunu 16 Nisan Pazar sabahı İstanbul – Ercan destinasyonundagerçekleştirecek.

“Kıbrıs artık her yere daha yakın!” sloganıyla sloganıyla yola çıkan Fly Kıbrıs, ilk seferini, adını Şampiyon Melekler’denalan “Melekler Takımı” isimli Airbus A320 uçağı ile yapacak.

Fly Kıbrıs’ın bu ilk uçuşuna Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Türkiye ve KKTC’den gazeteciler ve turizmciler katılacak.

Göklerdeki evimiz olacak!

KKTC’nin on iki yıl süren yerli hava yolu hasretine son veren Fly Kıbrıs, turizme can damarı olmaya geliyor. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş olan Fly Kıbrıs, rekabetçi fiyat politikasıyla KKTC’nin bayrak taşıyıcısı olmaya hazırlanıyor.Logosundaki kanatlarla KKTC bayrağının göğe yükselişini, hilal ile Kıbrıslı Türk kimliğini simgeleyen hava yolu, Kıbrıs Türkü’nün “göklerdeki evi” olmayı hedefliyor.

Fly Kıbrıs Hava Yolları öncelikle İstanbul’a günde karşılıklı 2 sefer, Ankara ve İzmir’e ise günde karşılıklı 1 sefer düzenleyecek. 7 Haziran itibariyle Azerbaycan - Bakü ve İran - Tahran olarak kesinleşen haftada 6 charter seferiyle ülkemize turist getirmeyi hedefleyen Fly Kıbrıs, önümüzdeki süreçte ise Trabzon, Antalya, Ordu, Sivas gibi bir çok ilden tarifeli seferler ile anavatan ile adamızı birbirine bağlayan bir köprü kuracak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.