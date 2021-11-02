Filipinli Nena, Müslüman oldu

Filipin vatandaşı Nena Coritico adlı kadın, dininden dönerek Müslüman oldu ve Sera adını aldı







Din İşleri Başkanlığı Filipin vatandaşı Nena Coritico’nun, Sera adını alarak Müslüman olduğunu bildirdi.

Coritico için Din İşleri Başkanlığında ihtida (dininden dönerek Müslüman olma) töreni yapıldı.

Açıklamada, Başkanlığa müracaat ederek Müslüman olmak istediği belirtilen aslen Filipinli Nena Coritico’nun, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın başkanlığında yapılan ihtida töreninde, kelime-i şahadet getirerek Müslüman olduğu bildirildi.

Sare ismini alan Coritico, “Hiç kimsenin etkisi veya baskısı altında olmaksızın tamamen gönlüne doğan bir istek ile İslam’ı seçtiğini, bu aşamaya gelmeden önce hayatında bazı değişiklikler olduğunu, İslam’a ısındığını ve Müslüman olmak istediğini” belirtti.

Sare Coritico’ya ihtida belgesi ve İngilizce Mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

