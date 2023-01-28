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Fikri Ataoğlu, 27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin 65'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin 65'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Fikri Ataoğlu, 27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin 65'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin 65'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Ataoğlu, mesajında, “27-28 Ocak Direnişi, inanmış bir toplumun neler yapabileceğinin bir göstergesi ve Kıbrıs Türk mücadelesinde tarihin bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.
Ataoğlu mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyerek,  şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türkü’nün taksim isteyişi ile başlayan direniş ve bu direnişi hazmedemeyen İngiliz sömürge idaresi orantısız güç kullanarak Lefkoşa ve Gazimağusa’da direnişçilerimizi şehit etmiştir.  İngiliz Sömürge Yönetimi, Rumların ve terör örgütü EOKA' nın kanlı eylem ve saldırılarına karşı gösterdiği hoşgörüyü, Azınlık olmaya mahkum edilmeye çalışılan bir toplumun verdiği direniş mücadelesine göstermemiştir. Ada'da Kıbrıslı Türklere karşı artan bir baskıdan doğan 27-28 Ocak Direnişi, inanmış bir toplumun neler yapabileceğinin bir göstergesi ve Kıbrıs Türk mücadelesinde tarihin bir dönüm noktasıdır.”
“O gün ortaya kararlılıkla konan ve sürdürülen mücadele, bugün Kıbrıs Türkünü egemen ve özgür devlet sahibi bir halk olma noktasına getirmiştir” diyen Ataoğlu, “O günlerde direniş gösteren ve hayatlarını kaybeden şehitlerimizi saygıyla anarken, özgürlük mücadelesi veren direnişçilerimize minnetlerimi sunarım” dedi.
 
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