Feyzioğlu’ndan, öğrencilere “Atatürk” nasihatı

TİKA’nın katkılarıyla Alayköy İlkokulu’na teknoloji odası kazandırıldı. Büyükelçi Feyzioğlu, öğrencilere “Atatürk’ü anlamak için okuyun. Sadece Atatürk rozeti takmakla, ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ demekle Atatürkçü olunamayacağını anlayın” nasihatinde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla Alayköy İlkokulu’na teknoloji odası kazandırıldı.Robotik kodlama eğitiminin verileceği “Alayköy İlkokulu 100.Yıl Teknoloji Odası” için düzenlenen açılış törenine, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.İlk sözü alan Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, 1 yıldır Alayköy İlkokulu’nda küçük bir grupla robotik kodlama eğitimlerini başlattıklarını, okulun etkinliklerde de temsil edildiğini kaydederek, daha fazla öğrencinin Robotik Kodlama eğitimlerinden yararlanabilmesi için proje hazırladıklarını ifade etti. Teknoloji Odası’nın TİKA’nın katkısıyla hayata geçirdikleri ikinci proje olduğunu belirten Ünbay, 6 öğretmenin MasterKids’in bu alanda açacağı eğitime gönüllü olarak katılacağını söyledi.TİKA Lefkoşa Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da, dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösteren TİKA’nın eğitim projelerini de desteklediğini söyledi. Küçükçavuş, TİKA ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 50 devlet ilkokulunda ortak proje yürütüldüğünü, ilkokul 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik robotik kodlamayla ilgili eğitimlerin sürdüğünü belirtti.İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı da, “Bu oda cumhuriyetin 100’üncü yıl mirasının parçası olacak” diyerek, projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ettiTC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, yüzüncü yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyıla doğru yelken açtığını, ikinci yüzyılın çocuklar tarafından inşa edileceğini söyledi.Öğrencilere “Bizim iki bayrağımız, iki ülkemiz, iki devletimiz var. Harikulade bir geleceği kucaklamanızda KKTC yetkilileri kadar bizim de sorumluluğumuz var” diye seslenen Feyzioğlu, çocuklara şu tavsiyelerde de bulundu:“Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak, ideallerini kavramak için okuyun. Sadece Atatürk rozeti takmakla, ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ demekle Atatürkçü olunamayacağını, gerçek Atatürkçülüğün Türkiye yüzyılını kavramak olduğunu anlayın…Ve sorgulayın. Her söylenene inanmayın, bol bol okuyup araştırın, tartışın, düşüncelerinizi, duygularınızı açıklayın… Sizler, başı dik, gururlu, özgüvenli, kendini bilgiyle donatmaya hazır Türk çocukları, Türk gençlersiniz… Başınız hiçbir zaman öne eğilmeyecek…”