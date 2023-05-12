Feyzioğlu’ndan hemşirelere destek sözü

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

Büyükelçi Feyzioğlu ziyarette “Sayın Başkanların şahıslarında, depremde Türkiye'de verdikleri fedakarca hizmetleri için sağlıkçı kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“2023 Mali Protokolü çerçevesinde büyük ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerini açacağız, temellerini atacağız” diyen Feyzioğlu, “Bu merkezlerin ihtiyacı olan hemşire ve ebe kadrolarının da tahsisi önem arz ediyor. Sorunları birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.



