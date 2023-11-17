Fehmi Oktay’dan imalı sözler

Meteoroloji Dairesi eski Müdürü, BRT’nin hava durumu sunucusu Fehmi Oktay, dün öğlen bülteni hava durumu sunumunda, görevinden alınan “Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran hadisesine” örtülü atıf yaptı; “Meteoroloji uzmanlık işidir, herkes yapmaz” diyerek mesaj verdi

Meteoroloji Dairesi Müdürü görevinden alınan Raif Buran’ın yerine “lise mezunu bir itfaiye memurunun atanacağı” yönündeki haberlerin ardından, dairenin eski müdürlerinden Fehmi Oktay, BRT’deki programını “imalı” söylemlerle sundu.

Meteoroloji Dairesi'ne uzun yıllar emek veren ve müdürlükten emekli olan Yrd. Doç. Dr. Fehmi Oktay, dün BRT’de yayınlanan hava durumu programının başında, dikkat çeken sözler söyledi, “Meteoroloji uzmanlık işidir, herkes yapmaz” imasında bulundu.

Oktay’ın bu sözlerinin, Meteoroloji Dairesi Müdürü görevinden alınan ve yerine “lise mezunu bir itfaiye memurunun atanacağı” iddia edilen Raif İlker Buran’ın açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Oktay, programın açılışında, samimi “günaydın” mesajını verdikten sonra, şu sözleri kullandı: “Meteoroloji mesleği öyle bir meslektir ki; denizcilikten havacılığa, tarıma, üniversiteye, sosyal yaşama, her şeyin içindedir. Evet, meteoroloji genel bir kapsamdır. Her yere yetişir. Denizlerde ne olacak? Havada ne olacak? Meteoroloji bilir. Ansızdan içimden böyle şey geldi, söylemek istedim.”

Meteoroloji Dairesi Müdürü görevinden alınan Raif İlker Buran, yaptığı açıklamasında, Yeni Havalimanı’nın eksiklerle açılmasına karşı çıktığını, bu kapsamda Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “kendisinden öcünü, görevden alarak aldığını” ifade etmişti.

