"Federal Kıbrıs’ı savunmak ahmaklıktır"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’de katıldığı programda konuştu. Töre, “Birleşik Kıbrıs, federal Kıbrıs, birlikte yöneteceğiz diyorlar, bir yol konusunda bile anlaşılamıyor. Demek ki Kıbrıs sorunu konusunda herhangi bir uzlaşı veya anlaşma beklemek büyük bir ahmaklık oluyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“Birleşik Kıbrıs, federal Kıbrıs, inadına Kıbrıs, ölümüne birleşik Kıbrıs diye yaygara yapan basın mensupları, gazeteciler, siyasetçiler var. Kendilerine yazık diyorlar, depresyona giriyorlar” diyen Tören, “Böyle bir şeyin olması (Federal bir Kıbrıs) mümkün değildir” dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.