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"Federal Kıbrıs’ı savunmak ahmaklıktır"

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, federal bir Kıbrıs’ı savunmayı “ahmaklık” olarak niteledi

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"Federal Kıbrıs’ı savunmak ahmaklıktır"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’de katıldığı programda konuştu. Töre, “Birleşik Kıbrıs, federal Kıbrıs, birlikte yöneteceğiz diyorlar, bir yol konusunda bile anlaşılamıyor. Demek ki Kıbrıs sorunu konusunda herhangi bir uzlaşı veya anlaşma beklemek büyük bir ahmaklık oluyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“Birleşik Kıbrıs, federal Kıbrıs, inadına Kıbrıs, ölümüne birleşik Kıbrıs diye yaygara yapan basın mensupları, gazeteciler, siyasetçiler var. Kendilerine yazık diyorlar, depresyona giriyorlar” diyen Tören, “Böyle bir şeyin olması (Federal bir Kıbrıs) mümkün değildir” dedi.
 
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